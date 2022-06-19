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MLB／16年前再見轟擊沈王建民 國民先生辛默曼背號退休

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
辛默曼（Ryan Zimmerman）。 美聯社
辛默曼（Ryan Zimmerman）。 美聯社

國民隊今天在華盛頓主場對費城人隊賽前，舉行「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）的11號球衣退休儀式，這位效力16年、在2019年奪下世界大賽冠軍的退役球星，成為隊史首位獲此殊榮的球員。

辛默曼在2005年選秀會被國民挑中，當年9月就被升上大聯盟，生涯16季出賽1799場，打擊率2成77、全壘打284支、打點1061分，去年球季結束後卸下戰袍。

這位37歲退役老將，成為隊史首位背號在主場退休的球員，帶著激動心情出席這項儀式，昔日隊友也在場邊向老大哥鼓掌致意，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「辛默曼是個性十分柔和的領袖，平常話不多，只要一開口，所有人都聽得專心。」

辛默曼生涯284轟紀錄，在2006年6月19日那一轟讓台灣球迷印象深刻，前旅美投手王建民原本可能到手的生涯首場完投勝紀錄，9局下被他轟出再見兩分砲，反以8.1局吞下完投敗，當時建仔在國民主場氣到當場摔手套，讓所有人嚇一大跳。

王建民比辛默曼早4個月上大聯盟，2006年正值顛峰，單季19勝紀錄和雙城隊桑塔納（Johan Santana）並列美聯勝投王，隔年再度投出19勝，目前仍是大聯盟亞洲投手單季最多勝紀錄。

王建民個性溫和，辛默曼當年那支再見全壘打，讓他罕見抓狂，拿手的伸卡球沒有下沈被逮中，坦言「一出手就知道完了」。

國民 大聯盟 王建民

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