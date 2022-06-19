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MiLB／林昱珉先發吞美職首敗 鄧愷威優質先發搶勝

中央社／ 記者謝靜雯台北19日電
台灣投手鄧愷威。中央社
台灣投手鄧愷威。中央社

旅美響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉今天先發登板，投2.2局失掉3分責失分，吞下旅美生涯首敗；巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威先發投6局，飆出8次三振失2分，拿下個人本季第3勝。

美國職棒新人聯盟賽事，亞利桑那響尾蛇紅隊和黑隊交手，林昱珉擔任紅隊先發投手，1局面對首名打者隊友出現守備失誤，接著讓打者敲出雙殺打，再讓打者敲出二壘方向平飛球抓到第3個出局數。

林昱珉2局讓打者3上3下，3局有狀況，1人出局後投出四壞保送，接著被敲出安打，2人出局後出現投手犯規、暴投掉分，再投出四壞保送退場，接替登板的投手沒能止血，接連投出保送、被敲安打失分，單局失掉5分，有3分要記在林昱珉身上。

林昱珉今天總計投2.2局僅被敲出1支安打，投出3次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊終場以5比9吞敗，林昱珉承擔敗投。

舊金山巨人隊小聯盟2A今天與華盛頓國民隊2A交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威總計用95球投6局，被敲出6支安打，飆出8次三振、3次保送，失掉2分責失分，優質先發，球隊終場以10比2拿勝，鄧愷威拿下個人本季第3勝。

林昱珉 鄧愷威

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