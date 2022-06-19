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MLB／韋蘭德挑戰第9勝挨打 白襪教頭形容奎托是藝術家

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韋蘭德（Justin Verlander）。 路透社
韋蘭德（Justin Verlander）。 路透社

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天在主場踢到鐵板，對白襪隊之戰只投3.2局失7分，投球局數是本季最短，太空人終場0：7落敗。

韋蘭德本季前12場先發，每場至少投滿5局，今天撐不滿4局退場，被揮出9支安打，失7分（4分自責），吞下本季第3敗，無法成為大聯盟本季首位9勝投手，防禦率從賽前1.94升至2.30。

白襪前兩局未破蛋，3局上從韋蘭德的手中攻下4分，4局上追加3分，他坦言對手打得很好，白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）對子弟兵快速反擊，甩掉昨天3：13慘敗的陰霾，更是讚不絕口。

白襪先發投手奎托（Johnny Cueto）有效壓制太空人打線，投7局只被揮出兩支安打，奪下本季首勝、終止3連敗，也是繼去年7月30日後，再嘗勝投滋味。

拉魯薩認為奎托完全掌握節奏，投出高水準比賽，簡直就是藝術家。

太空人教頭貝克（Dusty Baker）過去領軍紅人隊帶過奎托 ，他說：「一旦奎托球路沒有問題，會讓所有打者傷透腦筋，他知道怎麼投球。」

白襪 韋蘭德

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