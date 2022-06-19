MiLB／張弘稜美職新人聯盟初登板 中繼3局飆6K拿首勝
匹茲堡海盜隊新人聯盟台灣投手張弘稜生涯首度登板，今天中繼投3局飆出6次三振、無失分，球隊終場以12比0擊敗金鶯隊，張弘稜拿下美職生涯首勝、有好的開始。
投手張弘稜今年初與匹茲堡海盜隊簽約、展開旅美生涯，本季從新人聯盟出發。海盜隊新人聯盟今天與巴爾的摩金鶯隊交手，兩隊3局打完海盜隊3比0領先，張弘稜4局接手中繼，4局連飆2K，再讓打者敲出二壘方向平飛球出局。
張弘稜5局讓首名打者敲出中外野方向高飛球出局，接著再飆2次三振，6局也讓首名打者敲出右外野方向高飛球出局，再連飆2次三振，完成投球任務。
張弘稜美職生涯首度登板就有好的開始，中繼投3局沒被敲出安打，飆出6次三振、無失分，首場出賽就拿下旅美生涯首勝。
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