MLB／道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

美國職棒洛杉磯道奇隊今天為傳奇左投手山迪·柯法克斯的雕像舉行揭幕儀式，名教練托瑞分享60年前對戰經驗，形容快速球遠看像在腳踝高度，進壘卻上竄進入好球帶。

道奇今天在主場中外野的廣場舉行典禮。現年86歲的山迪·柯法克斯（Sandy Koufax）親自出席，曾任洋基、道奇總教練的托瑞（Joe Torre）和道奇現役王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）致詞。

這是道奇隊2017年為大聯盟史上第一名非裔球員傑基·羅賓遜（Jackie Robinson）設立雕像以來，道奇球場設立的第二座退役球星雕像。

柯法克斯外號「上帝的左手」（The Left Arm ofGod），1955年加入道奇隊時，球隊還以布魯克林為根據地，3年後才搬到洛杉磯，他球員生涯到1966年結束，身穿道奇戰袍12年。

距今67年前，他與傑基·羅賓遜是隊友，如今兩人銅像永久樹立球場入口。柯法克斯致詞談到，如果回到當年，絕對無法想像自己與羅賓遜的銅像會並列於球場大門，「今天，這是我人生最大的光榮」。

柯法克斯與羅賓遜在道奇隊史地位崇高，除了今日設立雕像，早在50年前兩人已是隊史第一批球衣背號永久退休的球星。柯法克斯的32號與羅賓遜的42號高掛球場，沒有其他球員能穿。羅賓遜1972年去世。

柯法克斯球員時代，曾2度獲選世界大賽最有價值球員（MVP），3度贏得象徵投手最高榮譽的賽揚獎（Cy Young Award），曾投出4場無安打比賽、1場完全比賽，球員生涯12個球季戰績165勝87敗，勝率6成55。

棒球名人堂得主、81歲的傳奇總教練托瑞上台致詞的時候，環顧四周，開場白說：「我可以很有把握的說，我大概是全場唯一跟山迪·柯法克斯對戰過的人。」

托瑞分享對戰經驗說，柯法克斯當年球路只有快速球和曲球，好像很簡單，但實際上卻有誇張的視覺落差，有如推翻地心引力定律。

托瑞一邊講一邊加上手勢，說柯法克斯的快速球一開始看起來像是腰部高度，但最後進壘卻比肩膀高。他引用已故名將漢克阿倫（Hank Aaron）的話：「這或許不可能發生，但它就是發生了。」

托瑞談到自身經驗：「如果我想打山迪的快速球，我會鎖定出手時肉眼看起來像在腳踝高度的球，因為它最終會到這麼高（手比腰帶部位）。如果要打他的曲球，我會瞄準這麼高的球（手舉高過頭頂），因為如果你眼睛看的是好球帶高度的曲球，最終它會掉到地上。」

托瑞提到，現今棒球界熱衷談論投球的旋轉速度，當年柯法克斯的轉速已經是頂尖，因為「他投球的時候，你會知道，因為你聽到聲音，無論是快速球或是曲球都會咻一聲」。

除了托瑞分享60年前比賽經驗，34歲現役道奇王牌左投柯蕭致詞談到，希望後輩球員跟自己一樣以柯法克斯為榜樣。

柯蕭說：「我希望孩子們看到這座雕像，詢問他們的父母說：誰是山迪·柯法克斯？我希望他們告訴孩子，他是一位偉大的投手。除此之外，他還是一個偉大的人，用他的謙遜、善良、熱情與格調代表著道奇這支球隊。」

「每當有菜鳥球員第一次看到這座雕像，問說：他以前很厲害嗎？我希望學長可以告訴他，他是有史以來最厲害的。」