MLB／超越傳奇！洋基終結者連29場未失分 改寫隊史紀錄

洋基今天以4：0擊敗藍鳥隊之役，誕生一項神紀錄，終結者霍姆斯（Clay Holmes）後援1.1局無失分，已連29場登板未掉分，超越名人堂終結者李維拉（Mariano Rivera）所保持的隊史紀錄。

洋基此戰共用3任投手，泰隆（Jameson Taillon）以5.2局無失分、8K啟航，金恩（Michael King）中繼2局未失分，送出3K，霍姆斯則在第8局、兩出局後接手戰局，15球抓下4個出局數。

總教練布恩（Aaron Boone）大讚霍姆斯的表現，能超越傳奇守護神的紀錄更是不凡，「這是一支歷史悠久的球隊，能與李維拉相提並論，還能說什麼呢？他投出絕對的壓制力，而今晚又重演一次這樣的表現。」

霍姆斯本季30場、32局投球，防禦率是誇張的0.28，首戰掉分後，接下來29場登板失分都掛蛋。

成就偉大紀錄之夜，霍姆斯表示，「這是李維拉的紀錄，讓這件事更加特別，他是我成長以來一直看齊的目標，我想每個人都是。他所成就的事是如此驚人，能與他的名字被放在一起，這真的挺酷的！」

洋基挺進9連勝，戰績處於49勝16敗、勝率7成54的高檔，怎麼打、怎麼贏，打擊戰、投手戰都難不倒洋基，布恩說：「我說了滿多次，但持續印證是真的，前一天是靠打擊大爆發贏球，今天是贏在投球和守備，以及幾個在關鍵時刻的精彩打席，球員們總是以不同的方式一起打下一場很棒的團隊勝利。」