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MLB／柳賢振決定TJ開下去 藍鳥生涯最終戰恐已投完
藍鳥隊韓籍左投柳賢振今天完成TJ韌帶置換手術，預計復健期12到18個月，這也意味在與藍鳥隊的合約走完之前，不見得能等到他重返賽場。
柳賢振今年出賽6場，拿下2勝0敗、防禦率5.67，前一次出賽為6月2日，接著就被放進傷兵名單，檢查結果為左手肘尺側副韌帶撕裂傷，必須開刀，但為TJ手術或部分修復還待進一步評估。
球團今天發布消息，證實柳賢振決定進行完整治療，TJ手術已在今天完成，預計復健期為12到18個月。
柳賢振在2020年以一紙4年8000萬美元合約投奔藍鳥，明年為合約最後1年，如今這一刀開下去，需要1年以上的復健期，這也代表他穿藍鳥球衣的最後一戰，可能已經投完。
柳賢振大聯盟生涯累積175場出賽（174場先發），合計投1003.1局，拿下75勝45敗、防禦率3.27，勝場數排名亞洲投手第6位，前5人為朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、達比修有（85勝）、黑田博樹（79勝）以及田中將大（78勝）。
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