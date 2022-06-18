MLB／今日戰績表 洋基4轟炸藍鳥推進8連勝
MLB今日戰績表
費城人 5:3 國民
勇士 0:1 小熊
光芒 0:1 金鶯
釀酒人 5:4 紅人
費城人 8:7(10局) 國民(雙重戰)
巨人 2:0 海盜
洋基 12:3 藍鳥
馬林魚 4:10 大都會
紅雀 5:6 紅襪
遊騎兵 7:0 老虎
白襪 3:13 太空人
教士 4:10 洛磯
皇家 5:1 運動家
雙城 2:7 響尾蛇
天使 1:8 水手(華視)
守護者 2:1(10局) 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:20 勇士 vs. 小熊
03:07 洋基 vs. 藍鳥(緯來體育台、愛爾達體育2台)
04:05 光芒 vs. 金鶯
04:05 巨人 vs. 海盜
04:07 皇家 vs. 運動家
04:10 遊騎兵 vs. 老虎
04:10 釀酒人 vs. 紅人
04:10 白襪 vs. 太空人
04:10 馬林魚 vs. 大都會
04:10 天使 vs. 水手
04:35 費城人 vs. 國民
07:15 紅雀 vs. 紅襪 (華視)
07:15 守護者 vs. 道奇
09:10 教士 vs. 洛磯
10:10 雙城 vs. 響尾蛇
10:10 天使 vs. 水手(雙重戰)(緯來體育台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言