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MLB／今日戰績表 洋基4轟炸藍鳥推進8連勝

聯合新聞網／ 整理
就問怎麼輸！洋基單場敲出4轟，包含瑞佐的滿貫砲，以12:3大勝藍鳥拿下8連勝。 美聯社
就問怎麼輸！洋基單場敲出4轟，包含瑞佐的滿貫砲，以12:3大勝藍鳥拿下8連勝。 美聯社

MLB今日戰績表

費城人 5:3 國民

勇士 0:1 小熊

光芒 0:1 金鶯

釀酒人 5:4 紅人

費城人 8:7(10局) 國民(雙重戰)

巨人 2:0 海盜

洋基 12:3 藍鳥

馬林魚 4:10 大都會

紅雀 5:6 紅襪

遊騎兵 7:0 老虎

白襪 3:13 太空人

教士 4:10 洛磯

皇家 5:1 運動家

雙城 2:7 響尾

天使 1:8 水手(華視)

守護者 2:1(10局) 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 勇士 vs. 小熊

03:07 洋基 vs. 藍鳥(緯來體育台、愛爾達體育2台)

04:05 光芒 vs. 金鶯

04:05 巨人 vs. 海盜

04:07 皇家 vs. 運動家

04:10 遊騎兵 vs. 老虎

04:10 釀酒人 vs. 紅人

04:10 白襪 vs. 太空人

04:10 馬林魚 vs. 大都會

04:10 天使 vs. 水手

04:35 費城人 vs. 國民

07:15 紅雀 vs. 紅襪 (華視)

07:15 守護者 vs. 道奇

09:10 教士 vs. 洛磯

10:10 雙城 vs. 響尾蛇

10:10 天使 vs. 水手(雙重戰)(緯來體育台)

球隊戰績表

體育 太空人 華視

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