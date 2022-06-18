MLB／藍鳥敬遠賈吉卻挨滿貫砲 瑞佐：讓他們付出代價
敬遠全壘打賈吉（Aaron Judge）的下場，瑞佐佐(Anthony Rizzo)讓藍鳥付出滿貫砲代價！
藍鳥今日在主場慘遭洋基砲轟，在第5局單局被灌進8分，其中洋基當家一壘手瑞的滿貫砲更是重傷害，一棒為洋基奠定勝基，以12：3贏球拉出8連勝。
回顧洋基在第5局的8分大局，先是瑞佐選到保送，接著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）打出一發兩分砲，再來輪到勒梅修（DJ LeMahieu）上演背靠背全壘打，托瑞斯（Gleyber Torres）、蓋洛（Joey Gallo）又接連長打送回1分，比數已來到6：1。
藍鳥緊急換上李察斯（Trevor Richards）試圖止血，可惜不如預期，他在一出局二三壘有人時選擇敬遠聯盟全壘打王「法官」賈吉，雖然解決唐納森（Josh Donaldson）拿到第2個局數，但面對這局第二度上場的瑞佐，在1壞球後一顆曲球被夯出滿貫砲，比數形成10：1，就此為比賽定調。
ANTHONY RIZZO GRAND SLAM 💥— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年6月18日
(via @Yankees)
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瑞佐一棒讓藍鳥敬遠賈吉成為笑話，他在賽後表示：「他們敬遠了我們的MVP賈吉（Aaron Judge），我認為我該讓他們付出點代價，每次只要隊友被故意保送我都會有這樣的想法，考量到賈吉火熱的表現，我們當然要力挺他，滿貫砲是最棒的結果！」
這一轟是瑞佐本季第17發全壘，也是過去13場比賽第6轟，本季OPS推高到0.830，教頭布恩(Aaron Boone)談到子弟兵這一個月大爆發時表示：「他在這一個月裡不停訓練，他仍然有缺點，但努力改善，很高興看到成果發酵。」
值得一提的是同城的大都會也在同日由「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)轟出一發滿貫砲，為球隊單局7分攻勢收尾，這是同在紐約的兩隊史上第6次同日出現滿貫砲，而這兩隊也都順利輕取對手，繼續主宰兩聯盟，或許本季世界大賽重演「地鐵大戰」不是不可能。
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