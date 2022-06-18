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MiLB／劉致榮小聯盟先發挨2轟 陳柏毓5局失5分吞敗

中央社／ 台北18日電
旅美波士頓紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投5局挨2轟、失掉2分責失分、吞下本季第5敗。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀粉絲團
旅美波士頓紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投5局挨2轟、失掉2分責失分、吞下本季第5敗。 截圖自TeamBros_悍創運動經紀粉絲團

旅美波士頓紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投5局挨2轟、失掉2分責失分、吞下本季第5敗；海盜隊1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局失掉5分責失分、承擔敗投。

美國職棒小聯盟賽事波士頓紅襪隊高階1A今天與德州遊騎兵高階1A交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局面對首名打者被敲出安打，但接著連抓3個出局數、沒有失分。

劉致榮2局投出1次保送、被敲1支安打，但沒有失分，3局被首名打者敲出陽春砲，4局2人出局後被敲三壘打，但沒有掉分，5局再被敲出陽春砲，5局投完退場休息。

劉致榮今天總計用83球投5局，被敲出6支安打，投出2次三振、4次保送，失掉2分責失分，球隊打線沒能幫忙，終場以0比4吞敗，劉致榮吞下個人本季第5敗、賽後防禦率5.13。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與明尼蘇達雙城1A交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓1局2人出局後投出保送，接著三振抓到出局數，2局被敲3支安打失掉2分，3局2人出局後投出觸身球保送，但沒有再掉分數。

陳柏毓5局再有狀況，面對首名打者被敲出安打、暴投，接著投出四壞保送，1人出局後被敲3分砲，再連飆2次三振止血。

陳柏毓今天總計用79球投5局，被敲出6支安打，投出7次三振，失掉5分責失分，球隊終場以3比8吞敗，陳柏毓吞下個人本季第5敗，賽後防禦率5.06。

陳柏毓 劉致榮

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