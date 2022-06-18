MLB／瑞登又提前報銷 天使找他打一場要花1705萬

天使隊今天宣布，三壘手瑞登（Anthony Rendon）因為進行右手腕手術，本季確定提前報銷，天使隊在2019年給出的7年2.45億美元（約台幣72.8億元）大型合約，如今看來投報率不佳。

瑞登從上個月就因手腕不適，從5月18日到6月11日被放在傷兵名單中，當時認為是手腕發炎，而15日的比賽打到5局，瑞登手腕又不舒服，接下來兩場比賽都沒上場，天使隊原本以為很快有機會歸隊，沒想到最終還是需要開刀。

瑞登從2019年底與天使隊簽下大約以來，傷病纏身，2020年開始每季出賽52場、58場，今年打了45場就報銷，本季成績是打擊率2成28，5轟、24分打點。

代表瑞登在天使隊這三年合計384場比賽裡，只出賽了155場，以前三年基本薪資（不含激勵獎金）合計8900萬美元（約台幣26.4億）來看，1場比賽就要花掉天使隊57.4萬美元（約台幣1705萬），後面還有4年合約要走。