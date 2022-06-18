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MLB／勇士14連勝中斷 遭10連敗小熊咬一口

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
誰能阻止勇士隊14連勝？答案是10連敗的小熊隊。 路透社
誰能阻止勇士隊14連勝？答案是10連敗的小熊隊。 路透社

誰能阻止勇士隊14連勝？答案是10連敗的小熊隊。今天小熊隊在先發投手湯普森（Keegan Thompson）6局好投領軍下，完封勇士隊，以1：0拿下勝利。

根據「Elias Sports Bureau」提供的數據，這是自美國時間1999年9月15日11費城人隊擊敗太空人隊以來，再次有雙位數連敗的球隊擊敗了雙位數連勝的隊伍，當時費城人11連敗、太空人12連勝。

湯普森今天面對勇士隊用92球投完6局，投出9次三振另有2次四壞保送，僅被敲出2支安打，全場製造勇士隊18次揮棒落空，這項數據是小熊隊今年先發投手最多。

小熊先發投手湯普森今天面對勇士隊用92球投完6局，投出9次三振另有2次四壞保送，僅被敲出2支安打。 美聯社
小熊先發投手湯普森今天面對勇士隊用92球投完6局，投出9次三振另有2次四壞保送，僅被敲出2支安打。 美聯社

7局上投出保送後，湯普森退場休息，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）在休息區給了湯普森一個大大擁抱，說：「他回來了。」原因是湯普森前兩場投得掙扎，對金鶯隊3局掉7分，前一場對洋基隊僅投0.2局就丟掉5分（3分責失）。

總教練羅斯（David Ross）認為，湯普森這場投球比較有想法，「他會想說要逼迫打者，節奏也非常好，這讓一切都上了軌道。」

費城人隊先發投手摩頓（Charlie Morton）也投出7局無失分、9K的好投，不過小熊隊在8局下靠著莫雷爾（Christopher Morel）的高飛犧牲打，從中繼投手明特（A.J. Minter）手中打下分數。

小熊隊 湯普森 勇士

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