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MLB／今日戰績表 柯爾先發飆12K雖未勝投但洋基力克光芒
MLB今日戰績表
馬林魚 0：6 大都會
小熊 1：12 海盜
老虎 2：5 紅襪
洋基 4：2 光芒
巨人 1：2 勇士
紅雀 0：2 釀酒人
藍鳥 7：8 白襪
皇家 ： 天使
響尾蛇 ： 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:40 洛磯 vs. 馬林魚
06:40 道奇 vs. 紅人
07:05 小熊 vs. 海盜
07:05 國民 vs. 金鶯
07:10 老虎 vs. 紅襪
07:10 洋基 vs. 光芒
07:20 巨人 vs. 勇士
07:40 守護者 vs. 雙城
08:05 費城人 vs. 遊騎兵
08:10 大都會 vs. 太空人
08:10 紅雀 vs. 釀酒人
08:10 藍鳥 vs. 白襪
09:38 皇家 vs. 天使(緯來體育台)
09:40 響尾蛇 vs. 教士
09:40 水手 vs. 運動家
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