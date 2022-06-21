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MLB／今日戰績表 柯爾先發飆12K雖未勝投但洋基力克光芒

聯合新聞網／ 整理
洋基王牌投手柯爾，今天先7.1局飆12K，雖最終未能獲勝投，但洋基仍力克光芒。 擷圖自推特
洋基王牌投手柯爾，今天先7.1局飆12K，雖最終未能獲勝投，但洋基仍力克光芒。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

馬林魚 0：6 大都會

小熊 1：12 海盜

老虎 2：5 紅襪

洋基 4：2 光芒

巨人 1：2 勇士

紅雀 0：2 釀酒人

藍鳥 7：8 白襪

皇家 ： 天使

響尾 ： 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 洛磯 vs. 馬林魚

06:40 道奇 vs. 紅人

07:05 小熊 vs. 海盜

07:05 國民 vs. 金鶯

07:10 老虎 vs. 紅襪

07:10 洋基 vs. 光芒

07:20 巨人 vs. 勇士

07:40 守護者 vs. 雙城

08:05 費城人 vs. 遊騎兵

08:10 大都會 vs. 太空人

08:10 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 藍鳥 vs. 白襪

09:38 皇家 vs. 天使(緯來體育台)

09:40 響尾蛇 vs. 教士

09:40 水手 vs. 運動家

球隊戰績表

體育

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