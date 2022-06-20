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MLB／今日戰績表 藍鳥赫南德茲八下擊出三分砲逆轉勝洋基

聯合新聞網／ 整理
藍鳥赫南德茲(右)擊出三分砲逆轉洋基。 擷圖自推特
藍鳥赫南德茲(右)擊出三分砲逆轉洋基。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

費城人 3：9 國民

巨人 3：4 海盜

紅雀 4：6 紅襪

光芒 1：2 金鶯

洋基 9：10 藍鳥

馬林魚 6：2 大都會

釀酒人 6：3 紅人

遊騎兵 3：7 老虎

勇士 6：0 小熊

教士 3：8 洛磯

皇家 0：4 運動家

天使 4：0 水手

守護者 5：3 道奇

雙城 1：7 響尾

白襪 3：4 太空人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 馬林魚 vs. 大都會

07:05 小熊 vs. 海盜

07:10 老虎 vs. 紅襪

07:10 洋基 vs. 光芒(緯來體育台、愛爾達體育1台)

07:20 巨人 vs. 勇士

08:10 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 藍鳥 vs. 白襪

09:38 皇家 vs. 天使

09:40 響尾蛇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 體育

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