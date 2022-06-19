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MLB／今日戰績表 泰隆先發無失分助洋基完封藍鳥拉出9連勝

聯合新聞網／ 整理
洋基隊泰隆先發5.2局並與後援投手合作完封藍鳥，拉出9連勝。 擷圖自推特
洋基隊泰隆先發5.2局並與後援投手合作完封藍鳥，拉出9連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

勇士 3：6 小熊

洋基 4：0 藍鳥

巨人 7：5 海盜

光芒 7：6 金鶯

皇家 2：0 運動家

白襪 7：0 太空人

馬林魚 2：3 大都會

釀酒人 7：3 紅人

遊騎兵 7：14 老虎

天使 4：2 水手

費城人 2：1(10局) 國民

守護者 ： 道奇

紅雀 ： 紅襪

教士 ： 洛磯

天使 ： 水手(雙重戰)

雙城 ： 響尾

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 費城人 vs. 國民

01:35 巨人 vs. 海盜

01:35 紅雀 vs. 紅襪

01:35 光芒 vs. 金鶯

01:37 洋基 vs. 藍鳥

01:40 馬林魚 vs. 大都會

01:40 釀酒人 vs. 紅人

01:40 遊騎兵 vs. 老虎

02:20 勇士 vs. 小熊

03:10 教士 vs. 洛磯

04:07 皇家 vs. 運動家

04:10 天使 vs. 水手

04:10 守護者 vs. 道奇

04:10 雙城 vs. 響尾蛇

07:00 白襪 vs. 太空人(緯來體育台、愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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