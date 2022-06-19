MLB／今日戰績表 泰隆先發無失分助洋基完封藍鳥拉出9連勝

敬遠全壘打賈吉（Aaron Judge）的下場，瑞佐(Anthony Rizzo)讓藍鳥付出滿貫砲代價！ 藍鳥今日在主場慘遭洋基砲轟，在第5局單局被灌進8分，其中洋基當家一壘手瑞的滿貫砲更是重傷害，

2022-06-18 15:46