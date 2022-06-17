MLB／官網盼大谷再戰全壘打大賽 賈吉宣布不參賽

大聯盟今年明星賽將在美國時間7月18日和19日展開，大聯盟官網今替各隊挑選出一名最佳參賽人選，天使代表仍是二刀流球星大谷翔平，不過目前擁有25轟領先全聯盟的賈吉（Aaron Judge）則宣布自己將不會參賽。

大谷翔平去年參加全壘打大賽，和國民「強打少年」索托（Juan Soto）戰到延長賽才分出勝分，最終大谷翔平以28比31首輪就遭出局。大聯盟官網今分析各隊最適合參加全壘打大賽人選，大谷翔平又再次被點名，「不選楚奧特（Mike Trout）真的很奇怪，但大谷去年在全壘打大賽中沒有達到預期的表現，今年會是讓他血恥的大好機會。」

而大聯盟官網在提名洋基球員的部分，毫不意外的選擇了目前聯盟全壘打王賈吉，官網寫下「賈吉在2017年拿了一次全壘打王，如果不選他感覺不太對，抱歉了史丹頓（Giancarlo Stanton），你還不夠好。」

儘管如此，根據《紐約郵報》報導，賈吉稍早已宣布自己不打算參加全壘打大賽。「我在週四詢問過賈吉是否有打算參加全壘打大賽，他給的回覆是，『不，已經沒有必要了，因為我已經參加過一次了』。」賈吉曾經也表示過「全壘打大賽一生體驗過一次就夠了。」