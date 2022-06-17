MLB／「彼德森活該被打」 紅人范恩賞人巴掌毫無悔意

紅人范恩（Tommy Pham）日前因《夢幻美足》(Fantasy Football》遊戲，在賽前練習時跑到外野對巨人彼德森（Joc Pederson）賞了一巴掌，今天范恩受訪時表示，「彼德森活該被打。」

范恩與彼德森兩人於上個月底在賽前練習時上演「巴掌事件」，而爆發衝突的原因竟是因兩人對於遊戲《夢幻美足》的規則認知產生分歧，范恩透過群組對話指控彼德森鑽漏洞撿人創造優勢，彼德森則回擊是范恩參加太多聯盟稿錯規則。

今天范恩接受《今日美國》採訪，他表示對於自己的行為完全不後悔，「你知道嗎，我不後悔打了他，完全沒有後悔，這是他自找的。」

當時范恩因賞彼德森巴掌遭禁賽三場處分，他透露除了聯盟威脅他若不接受處分那將會禁賽他更多場，連巨人球團也威脅要以企圖傷害罪告他，「我心想，好啊，來啊，想要用企圖傷害告我打人巴掌？沒關係，我看過別人做過更狠的。」

范恩還談言，其實上個賽季他就想打彼德森，但是因為當天彼德森賽前沒有出來練球，因此錯失了機會，「如果我去年就有遇到他，我當時就會賞他巴掌了。」

「我相信大概有100人會感謝我賞了他巴掌，從球員、教練、訓練員到記者，我以前還真不知道他那麼討人厭。」