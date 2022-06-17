聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／楚奧特挺你！投手大谷第5勝 打者翔平連11場敲安
大谷翔平今日先發「第3棒、投手」，在投手丘上投出6局無失分，打擊上也敲出2安，不過真正關鍵還是楚奧特（Mike Trout）相挺，單場雙響砲包辦4分打點，天使隊終場4：1擊敗水手隊，中止3連敗及客場11連敗，大谷收下本季第5勝。
投手大谷今天對上水手隊，第1局有點受到好球帶影響，還向主審禮貌詢問，接下來越投越順，只被敲出3支零星安打，投出6次三振另有2次四壞保送，投了93球有55顆好球，6局用三振收尾，最後一顆是全場最快的99哩速球，隨後退場休息。
打者翔平打滿全場，4打數2安打，分別在3局、5局上敲出，1局、7局上則都敲出滾地出局，個人連續11場敲安，追平生涯最高，打擊率也上升到2成63，只是沒有打點。
天使隊今天打點都被第2棒的楚奧特包辦，他先在3局上敲出兩分砲，為大谷翔平取得勝投資格，7局上再追加一發兩分砲，全場4打數2安打，打擊率回升到2成94，個人本季累積18轟並列大聯盟第二多，近6場敲出5轟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言