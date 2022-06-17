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MLB／楚奧特挺你！投手大谷第5勝 打者翔平連11場敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
楚奧特（Mike Trout）相挺投手大谷，單場雙響砲包辦4分打點！ 路透社
楚奧特（Mike Trout）相挺投手大谷，單場雙響砲包辦4分打點！ 路透社

大谷翔平今日先發「第3棒、投手」，在投手丘上投出6局無失分，打擊上也敲出2安，不過真正關鍵還是楚奧特（Mike Trout）相挺，單場雙響砲包辦4分打點，天使隊終場4：1擊敗水手隊，中止3連敗及客場11連敗，大谷收下本季第5勝。

投手大谷今天對上水手隊，第1局有點受到好球帶影響，還向主審禮貌詢問，接下來越投越順，只被敲出3支零星安打，投出6次三振另有2次四壞保送，投了93球有55顆好球，6局用三振收尾，最後一顆是全場最快的99哩速球，隨後退場休息。

打者翔平個人連續11場敲安，追平生涯最高。 美聯社
打者翔平個人連續11場敲安，追平生涯最高。 美聯社

打者翔平打滿全場，4打數2安打，分別在3局、5局上敲出，1局、7局上則都敲出滾地出局，個人連續11場敲安，追平生涯最高，打擊率也上升到2成63，只是沒有打點。

天使隊今天打點都被第2棒的楚奧特包辦，他先在3局上敲出兩分砲，為大谷翔平取得勝投資格，7局上再追加一發兩分砲，全場4打數2安打，打擊率回升到2成94，個人本季累積18轟並列大聯盟第二多，近6場敲出5轟。

水手 大谷翔平

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