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MLB／6月才1敗！ 瑞佐再見全壘打助洋基主場14連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞佐敲出再見全壘打，助洋基以2比1擊敗光芒，收下主場14連勝。 美聯社
瑞佐敲出再見全壘打，助洋基以2比1擊敗光芒，收下主場14連勝。 美聯社

擁有傲視群雄戰績的洋基，今天在主場與光芒進行3連戰最終戰，比賽進行到9局下雙方仍戰成1比1平手，1人出局後洋基靠著明星一壘手瑞佐(Anthony Rizzo) 敲出再見全壘打，終場以2比1擊敗光芒，不但收下近期7連勝，還創下主場14連勝。

洋基表定的先發投手塞維里諾（Luis Severino）因身體不適，賽前被放進covid-19的傷兵名單，因此此役由後援投手史密特(Clarke Schmidt)頂替先發，這也是他本季首次先發登板，他最終主投3局飆出5K無失分。

光芒此役雖率先得分，但瑞佐在6局下一、二壘有人時，掃出右外野安打追平比分，事實上加上九局下的再見轟，瑞佐今天包辦洋基全隊所有分數。瑞佐近四年來已經敲出5支再見全壘打，這也是洋基本季第8場靠著再見安打贏球，排名全大聯盟第一。

靠著瑞佐再見轟奪勝後，光芒也繼小熊、老虎、天使、藍鳥、皇家、金鶯、守護者之後，成為洋基本季第8支橫掃的隊伍，洋基上季162場比賽中，才橫掃對手12次，今年只進行63場就已經橫掃對手8次了。

洋基目前戰績47勝16敗，勝率高達0.746，是全聯盟唯一勝率超過七成的球隊。此外今天也在主場寫下14連勝的紀錄，距離球隊在1961年創下隊史最長的主場15連勝，只差1場就能追平紀錄。

另外，洋基不但收下近期7連勝，6月至今打了15場僅有1敗，這也讓他們成為2001年的水手後，首支能在前63場比賽拿下47勝的球隊。

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