MLB／馬斯葛洛夫連12戰優質先發 教士寫24年來最佳開季

教士今靠著先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）主投7局失2分的優質表現，以6：4擊敗小熊完成系列賽橫掃，這場勝利也助教士自2010年後，首次在7月以前坐上國聯西區龍頭。

馬斯葛洛夫此役先發7局被敲5安、包含1轟、失2分，飆出本季新高9次三振外加1次保送，這場勝利不但讓馬斯葛洛夫繼續維持本季不敗之身，目前還以8勝名列聯盟勝投王，防禦率1.59也排在聯盟第二，僅次於道奇投手岡索林（Tony Gonsolin）的1.42。

此外，馬斯葛洛夫是自2018年的克魯伯（Corey Kluber）後，首位開季連12場都繳出優質先發的投手，而且在這段期間馬斯葛洛夫未有一場比賽失分超過2分。賽後小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）也讚揚對手是聯盟目前數一數二的投手，「他是今年最棒的投手之一，他投球的方式和球進壘的位置都非常厲害，我們今天錯失了不少機會可以從他手中取分。」

教士今天擊敗小熊後順利完成系列賽四連戰橫掃，這是球隊自2010年8月16日至19日後，首度四連戰橫掃橫掃小熊。由於近況火燙，教士目前戰績晉身至41勝24敗，這也是自1998年後球隊開季前65場最好的表現，值得注意的是，教士在該年拿下分區冠軍，最終也闖進世界大賽。

至於小熊則是吞下近期10連敗，在這段期間他們和對手得分比為28比90，小熊教頭羅斯（David Ross）認為現在球隊最需要的就是一名能站出來改變局勢的人。