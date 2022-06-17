MLB／又蠢又萌！裁判伸手臨檢油不油 大谷握手回應被抓回來

一起打棒球的人，都是大谷翔平的好朋友。他今天擔任先發投手出戰水手隊，比賽中出現超可愛的一幕，面對上前伸出手來要檢查他有沒有油油的裁判，竟誤以為是要和他握手，笑盈盈回應後就想走人，還被裁判拉了回來。

大谷今天開啟「雙刀模式」，以先發投手、第3棒出賽，第3局敲出一壘打、推進連11場有安打，已追平他個人大聯盟生涯最長；投手丘上則面對屢次整顆落在好球帶以內的球沒被撿，仍禮貌向主審詢問未受青睞的原因。

美國棒球網紅、「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）還分享一段有趣的花絮，攻守交換時，大谷走向自家休息區，面對伸出手來的裁判，以為對方是想握手，掛滿笑臉伸出手回應，再用手套拍拍他的肩膀。

Shohei, the umps are not your friends. 😂 pic.twitter.com/8wqTuTYcWo — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2022年6月17日

大谷的腳步沒有停留，繼續朝休息區走去，馬上被裁判拉了回來檢查手手，大谷也露出「喔喔喔」的嘴型恍然大悟。「投球忍者」留言寫著：「翔平，裁判不是你的朋友啦！」超可愛畫面逗笑球迷。