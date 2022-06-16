MLB／勇士橫掃國民寫14連勝 平隊史百年連勝紀錄M1

勇士今在客場靠著萊利（Austin Riley）的雙響炮和阿西亞（Orlando Arcia）的超級猛打賞以8：2擊沉國民，衛冕軍6月份至今未嘗敗仗，寫下14連勝，距離隊史百年來最長連勝紀錄僅剩一場。

萊利在7、8局各敲出一發兩分砲，單場5打數3安打灌進4分打點，打下勝利打點的阿西亞則有4支4表現，包含一發陽春砲，貢獻2分打點。

勇士隊先發投手史泰德（Spencer Strider）今天主投5.2局僅挨1轟、送出2次保送，另飆11次三振，失2分，收下本季第3勝。後續3名牛棚投手也都能守成，終場，勇士就以8：2擊敗國民，國民也成為繼落磯、運動家和海盜後，衛冕軍14連勝下第4支慘遭橫掃的隊伍。

勇士自美國時間6月1日至今仍未輸過，他們上一回完成14連勝是在2013年7月26日至8月9日，而隊史自1900年後最長連勝紀錄則是2000年4月16日至5月2日的15連勝，現在他們距離追平紀錄僅剩一場，接下來他們將移師小熊隊主場進行3連戰。

國聯東區戰績龍頭目前仍為大都會，勇士則排在第二，落後大都會4場勝差。