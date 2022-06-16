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MLB／老虎派3野手投球寫難堪紀錄 教頭：大家都有責任

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎隊教頭辛區。 美聯社
老虎隊教頭辛區。 美聯社

老虎今以0：13遭白襪血洗，近期吞下4連敗，在球隊早早就被打爆的情況下讓包含「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子在內的3名野手登板消化比賽，而這也是老虎隊史首見紀錄。

老虎今天派出新秀法耶多（Alex Faedo）擔任先發，他在今天之前的7場先發都能至少投完5局，然而此役生涯第8場出賽3局就被敲9安、包含2轟，失7分皆為責失，本季成績來到1勝3敗、防禦率上升至4.28。

6局打完，白襪已取得11：0大幅領先，老虎也在7局開始讓3名野手上場各投1局，卡斯楚（Harold Castro）被敲1安送出1K無失分、火箭人之子寇迪（Kody Clemens）和邦恩哈特（Tucker Barnhart）皆被打3安失1分。大聯盟官網指出，這是老虎隊史第一次單場讓3名野手登板。

相較於白襪狂敲22支安打，老虎團隊今天僅有零星4安，近期苦吞4連敗，且有2次被完封，得失分是懸殊的6：33。今天輸球後，老虎在美聯東區排第四，落後龍頭雙城多達11.5場勝差。

老虎陣中明星游擊手貝茲（Javier Baez）本季打得掙扎，開季至今打擊三圍僅.188/.232/.288，他表示，最近球隊的確收到許多來自球迷的批評：「今天的天氣真的很熱，來看我們的球迷一定很沮喪。相信我，在休息區的我們同樣沮喪。」

總教練辛區（A.J. Hinch）也坦言球隊近期表現令人難以接受：「我們應該表現得比現在好的，我們沒有達到預期的水準，大家都有責任──球員、教練、總管、營運辦公室、每個人──因為表現真的低於水準。」

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