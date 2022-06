MLB／老虎派3野手投球寫難堪紀錄 教頭：大家都有責任

老虎今以0:13遭白襪血洗,近期吞下4連敗,在球隊早早就被打爆的情況下讓包含「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)之子在內的3名野手登板消化比賽,而這也是老虎隊史首見紀錄。

老虎今天派出新秀法耶多(Alex Faedo)擔任先發,他在今天之前的7場先發都能至少投完5局,然而此役生涯第8場出賽3局就被敲9安、包含2轟,失7分皆為責失,本季成績來到1勝3敗、防禦率上升至4.28。

6局打完,白襪已取得11:0大幅領先,老虎也在7局開始讓3名野手上場各投1局,卡斯楚(Harold Castro)被敲1安送出1K無失分、火箭人之子寇迪(Kody Clemens)和邦恩哈特(Tucker Barnhart)皆被打3安失1分。大聯盟官網指出,這是老虎隊史第一次單場讓3名野手登板。

相較於白襪狂敲22支安打,老虎團隊今天僅有零星4安,近期苦吞4連敗,且有2次被完封,得失分是懸殊的6:33。今天輸球後,老虎在美聯東區排第四,落後龍頭雙城多達11.5場勝差。

老虎陣中明星游擊手貝茲(Javier Baez)本季打得掙扎,開季至今打擊三圍僅.188/.232/.288,他表示,最近球隊的確收到許多來自球迷的批評:「今天的天氣真的很熱,來看我們的球迷一定很沮喪。相信我,在休息區的我們同樣沮喪。」

總教練辛區(A.J. Hinch)也坦言球隊近期表現令人難以接受:「我們應該表現得比現在好的,我們沒有達到預期的水準,大家都有責任──球員、教練、總管、營運辦公室、每個人──因為表現真的低於水準。」

