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MLB／小葛雷諾敲首支再見安 生涯前403場數據和老爸驚人相似

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾今天當英雄，單場4安猛打，其中包含一發全壘打和個人生涯首支再見安打。 美聯社
小葛雷諾今天當英雄，單場4安猛打，其中包含一發全壘打和個人生涯首支再見安打。 美聯社

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天繳出4安猛打，外帶生涯首支再見安打，幫助藍鳥以7：6氣走金鶯。此外，大聯盟官網近日指出，小葛雷諾與名人堂老爸老葛雷諾生涯前403場出賽的數據竟相似得驚人，果真「虎父無犬子」。

正規9局打完，金鶯與藍鳥戰成6：6平手，10局下突破僵局制無人出局二壘有人情況，輪到今天手感火燙的小葛雷諾打擊，他抓準偏高的速球拉向左外野，敲出生涯第一支再見安打。此役他繳出5打數4支安打包含1轟，跑回3分、貢獻2打點，打擊率上升至.271，16轟並列美聯第四。

而14日對上金鶯的比賽則是小葛雷諾生涯第403場出賽，大聯盟官網指出，小葛雷諾生涯前403場比賽打完累積87轟、上壘率.363，23年前老葛雷諾生涯第403場比賽同樣累積87轟，就連上壘率.364都差不多。

此外，14日當天小葛雷諾繳出5打數3安打包含1轟、1K的成績，官網也點出，1999年效力於蒙特婁博覽會（華盛頓國民前身）的老葛雷諾生涯第402場出賽打擊成績，也是5打數3安打，包含1轟和1K，與小葛雷諾生涯第403場的打擊成績如出一轍。

老葛雷諾16年大聯盟資歷，出賽2147場共敲449轟，生涯上壘率為.379。小葛雷諾至今則是404場打出88轟，若往後十多年他能繼續維持打擊手感，全壘打產量有可能達到老爸的水準，上壘率.364若想追上老爸的腳步勢必仍有段長遠的路要走。

小葛雷諾 大聯盟 名人堂 藍鳥

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