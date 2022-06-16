MLB／遊騎兵坦承看走眼 卡本特11場6轟回報洋基知遇之恩

36歲老將卡本特（Matt Carpenter）上個月中被遊騎兵釋出，洋基二話不說就與他簽下大聯盟約，卡本特也以出賽11場就敲6轟的驚艷表現，回報洋基的知遇之恩。《紐約郵報》近日則報導，洋基看上這位老將的原因。

「小木匠」卡本特自2011年起就效力於紅雀，然而，過去3個賽季他出賽309場僅打出22轟，打擊率.203，紅雀球團季後決定不執行選擇權。今年3月他與遊騎兵簽下小聯盟約，在3A共出賽21場，繳出6轟、19分打點、打擊率.275的成績，最終仍在美國時間5月19日遭釋出，洋基二話不說就和這位老將簽下大聯盟約。

《紐約郵報》報導，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）透露，球隊過去多年來都在追逐這名好手，但礙於紅雀與卡本特的複數年約，一直沒有成功。

「在他和遊騎兵簽下小聯盟約前的休賽季，我們就已經對他感興趣了。」助理總管費希曼（Michael Fishman）指出，除了看中卡本特的上壘技巧外，他也很適合在洋基主場這種對飛球型態、拉打型左打者有利的場地打擊，「我們看到他在3A的成績，特別是5月份的表現，所以一聽到他被釋出的消息，我就立刻表達有興趣。」卡本特5月份43打席敲4轟，打擊率.324，OPS高達1.265。

來到洋基後，卡本特火力大爆發，至今出賽11場敲8支安打，其中包含6發全壘打、貢獻13分打點，打擊率.286，OPS是驚人的1.376。

卡本特的表現驚艷四座，才過短短不到4週，遊騎兵隊棒球營運總裁丹尼爾斯（Jon Daniels）就私下承認：「我們可能低估了卡本特短期的打擊狀況，他在紐約證明了他足以應付大聯盟的投手。」