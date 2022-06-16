MLB／雙城隊阿拉斯何許人？鈴木一朗主動求見

日籍傳奇球星鈴木一朗擁有不少粉絲，而他自己也是一個人的粉絲，那就是今年打擊率3成54的雙城隊二壘手阿拉斯（Luis Arraez），阿拉斯得知後受寵若驚：「我根本不知道他認識我。」

鈴木一朗在與雙城隊主播布里莫（Dick Bremer）聊天時提到，阿拉斯是現役球員中他最欣賞的左打者，還主動求見，於是鈴木一朗與阿拉斯就在昨天水手與雙城隊之戰賽前相見歡，還握手合影。

Game recognizes game 🤝 pic.twitter.com/NtLKUswqRv — Minnesota Twins (@Twins) 2022年6月15日

知道阿拉斯來自委內瑞拉，鈴木一朗刻意用西班牙文「Bueno（很棒）」稱讚對方，阿拉斯則回說：「謝謝你，我很欣賞你。」

阿拉斯表示，自己一直希望有機會與一朗相見，「他是大聯盟最棒的打者之一，我看到他在右外野那邊接球，就像平常一樣，我認為他還能再戰。」

雙城隊總教練波德利（Rocco Baldelli）聽到鈴木一朗對子弟兵的評語也很驚訝，「鈴木一朗打出自己的風格，阿拉斯現在是有一點像，但阿拉斯也有自己的風格，我想他只要持續上場，棒球世界遲早會注意到這號人物。」

「這太誇張了。」阿拉斯說：「我根本不知道他認識我，我很興奮，我知道自己是個好打者，但像鈴木一朗嗎？我不覺得，他是非常好的打者。」

同為左打者的鈴木一朗大聯盟生涯打擊率3成11，留下連10年200安的誇張紀錄，而剛起步的阿拉斯在大聯盟生涯才剛邁進第4年，生涯打擊率3成20，本季至今打擊率3成54，上壘率也有4成38。