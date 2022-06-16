MLB／賈吉、東岡開轟！洋基超速46勝 過去5隊有4隊奪冠

賈吉（Aaron Judge）、東岡（Kyle Higashioka）攜手開轟，幫助洋基隊以4：3擊敗光芒隊，開季只花62場比賽拿下46勝，讓他們成為史上第6隊，過去5隊有4隊都拿下世界大賽冠軍。

賈吉是在1局下轟出陽春砲，也是個人本季第25轟，5局下東岡的三分砲將比數拉到4：0領先，先發投手柯特斯（Nestor Cortes）5.1局失1分的表現拿下勝投。

洋基隊以46勝16敗的成績領跑全大聯盟，從1947年開始第6支球隊在前62場比賽拿下超過46勝，前面是2001年水手隊（49勝13敗）、1998年洋基隊（47勝15敗）、1984年老虎隊、1955道奇隊、1953洋基隊（同為46勝16敗），除了水手隊外都在該年奪冠。

代班終結者的霍梅斯連續28場出賽無失分，也讓他追平傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）締造的隊史紀錄。 美聯社

洋基隊後援投手霍梅斯（Clay Holmes）守住9局上，拿下個人本季第11次救援成功，連續28場出賽無失分，也讓他追平傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）締造的隊史紀錄。

洋基隊拿下6連勝，近14場取得13勝，在主場更是13連勝，這是從1973年以來的隊史新紀錄。