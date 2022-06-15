MLB／大谷翔平休息區內為全隊打氣 美媒讚他是領導者

大谷翔平今天敲出雙安，可惜還是無法幫助球隊贏球，天使以0:2遭到道奇完封，不過在賽後低迷的休息室中，大谷被捕捉到不停的向隊友喊話打氣的畫面，讓美媒作家直說他就是位領導者。

大谷翔平今日先發第三棒，並在第4、9局各敲一支安打，將連續安打場次推向9場，也是本季第17次單場雙安，另外生涯安打數431支也追上旅美前輩、曾效力過水手的捕手城島健司，並列大聯盟日本選手第七。可惜天使9局上浪費滿壘攻勢，無緣逆轉輸球，比賽中還傷了明星三壘手瑞登(Anthony Rendon)，無疑是賠了夫人又折兵。

Shohei Ohtani is a leader.



pic.twitter.com/R1ZJEnGwgm — Ben Verlander (@BenVerlander) June 15, 2022

在戰績不理想的低迷氣氛中，轉播單位捕捉到大谷翔平回休息室後的暖心舉動，不停與教練以及隊友對話打氣，讓FOX分析師韋蘭德（Ben Vaerlander）發文表示：「大谷翔平就是一名領導者。」

天使在閃電開鍘教頭麥登(Joe Maddon)後戰績仍未見起色，好不容易靠大谷中止隊史最長的14連敗，但此後4戰也只拿下1勝，勝率已低於5成勝率5場。