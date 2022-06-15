MLB／今日戰績表 勇士推進13連勝還是追不上大都會
MLB今日戰績表
海盜 1:3 紅雀
勇士 10:4 國民
馬林魚 11:9 費城人
光芒 0:2 洋基
金鶯 6:5 藍鳥
白襪 5:1 老虎
釀酒人 0:4 大都會
運動家 1:6 紅襪
海盜 1:9 紅雀(雙重戰)
太空人 4:3 遊騎兵
教士 12:5 小熊
守護者 4:3(10局) 洛磯
紅人 5:3(12局) 響尾蛇
皇家 2:4 巨人
天使 0:2 道奇
雙城 0:5 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 馬林魚 vs. 費城人
01:10 白襪 vs. 老虎
02:05 太空人 vs. 遊騎兵
03:40 紅人 vs. 響尾蛇
03:45 皇家 vs. 巨人
04:10 雙城 vs. 水手
07:05 光芒 vs. 洋基((緯來體育台)
07:05 勇士 vs. 國民
07:07 金鶯 vs. 藍鳥
07:10 運動家 vs. 紅襪
07:10 釀酒人 vs. 大都會
07:45 海盜 vs. 紅雀
08:05 教士 vs. 小熊
08:40 守護者 vs. 洛磯
10:10 天使 vs. 道奇(愛爾達體育2台)
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