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MLB／今日戰績表 勇士推進13連勝還是追不上大都會

聯合新聞網／ 整理
國聯東區有夠激烈，勇士今天推進到13連勝，還是追不上同日贏球的同分區龍頭大都會，雙方維持5場勝差。 美聯社
國聯東區有夠激烈，勇士今天推進到13連勝，還是追不上同日贏球的同分區龍頭大都會，雙方維持5場勝差。 美聯社

MLB今日戰績表

海盜 1:3 紅雀

勇士 10:4 國民

林魚 11:9 費城人

光芒 0:2 洋基

金鶯 6:5 藍鳥

白襪 5:1 老虎

釀酒人 0:4 大都會

運動家 1:6 紅襪

海盜 1:9 紅雀(雙重戰)

太空人 4:3 遊騎兵

教士 12:5 小熊

守護者 4:3(10局) 洛磯

紅人 5:3(12局) 響尾

皇家 2:4 巨人

天使 0:2 道奇

雙城 0:5 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 馬林魚 vs. 費城人

01:10 白襪 vs. 老虎

02:05 太空人 vs. 遊騎兵

03:40 紅人 vs. 響尾蛇

03:45 皇家 vs. 巨人

04:10 雙城 vs. 水手

07:05 光芒 vs. 洋基((緯來體育台)

07:05 勇士 vs. 國民

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 運動家 vs. 紅襪

07:10 釀酒人 vs. 大都會

07:45 海盜 vs. 紅雀

08:05 教士 vs. 小熊

08:40 守護者 vs. 洛磯

10:10 天使 vs. 道奇(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

體育 太空人

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