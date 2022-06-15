MLB／今日戰績表 勇士推進13連勝還是追不上大都會

大谷翔平今天敲出雙安，可惜還是無法幫助球隊贏球，天使以0:2遭到道奇完封，不過在賽後低迷的休息室中，大谷被捕捉到不停的向隊友喊話打氣的畫面，讓美媒作家直說他就是位領導者。 大谷翔平今日先發第三棒

2022-06-15 16:59