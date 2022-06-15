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MLB／打得夠久才有機會 紅雀鐵捕莫里納破「I-Rod」最狂紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀鐵捕莫里納成為大聯盟捕手生涯刺殺數最多的捕手。 路透社
紅雀鐵捕莫里納成為大聯盟捕手生涯刺殺數最多的捕手。 路透社

39歲的紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina），今天在與海盜的首場雙重賽中，以14865次刺殺超越名人堂捕手「I-Rod」羅德里格茲(Ivan Rodriguez)，成為大聯盟捕手刺殺數最多的捕手。

這個榮耀時刻發發生在第6局，莫里納接殺了海耶斯（Ke'Bryan Hayes）捕手上方的高飛界外球後，正式超越名人堂鐵捕「I-Rod」德里格茲，成為史上最多刺殺的捕手，比賽也暫時停止，全場3萬多名球迷頂著高溫起立鼓掌，這位準名人堂球星也揮動手套向現場致意，並收回這顆紀錄球。

莫里納揮手向主場球迷致意。 路透社
莫里納揮手向主場球迷致意。 路透社

紅雀總教練莫（Oliver Marmol）賽後表示：「毫無疑問這代表他在聯盟中的時間夠長，他不斷在打破紀錄，並幫助球隊奪下出局數。」本季初期，莫里納也曾創下一項紀錄，他與韋恩萊特（Adam Wainwright）合作拿下203勝，成為史上勝率最高的投捕搭擋。

本週莫里納與韋恩萊特將再度搭擋，同時也是他們第316次先發，與勇士史潘（Warren Spahn）和克蘭道爾（Del Crandall）並列第二，而他們將有機會在本賽季結束時，打破老虎隊羅里奇（Mickey Lolich）和弗里罕（Bill Freehan）的324場，成為歷史最佳組合。

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