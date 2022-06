MLB／打得夠久才有機會 紅雀鐵捕莫里納破「I-Rod」最狂紀錄

39歲的紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina),今天在與海盜的首場雙重賽中,以14865次刺殺超越名人堂捕手「I-Rod」羅德里格茲(Ivan Rodriguez),成為大聯盟捕手刺殺數最多的捕手。

這個榮耀時刻發發生在第6局,莫里納接殺了海耶斯(Ke'Bryan Hayes)捕手上方的高飛界外球後,正式超越名人堂鐵捕「I-Rod」德里格茲,成為史上最多刺殺的捕手,比賽也暫時停止,全場3萬多名球迷頂著高溫起立鼓掌,這位準名人堂球星也揮動手套向現場致意,並收回這顆紀錄球。

Yadi stands alone at the top!



14,865 putouts as a catcher.



The most all-time in MLB history. pic.twitter.com/tvXlSRsy5y