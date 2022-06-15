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MLB／洋基開季長紅 朝打破大聯盟單季最多勝紀錄邁進

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊開季戰績長紅，有機會挑戰大聯盟單季最多勝紀錄。 法新社
洋基隊開季戰績長紅，有機會挑戰大聯盟單季最多勝紀錄。 法新社

洋基本賽季勢如破竹，今日擊敗光芒後戰績45勝16敗，勝率超過7成傲視全大聯盟，也是自2001年水手隊後最佳開局，照此進度甚至有機會贏下119勝打破大聯盟單季紀錄！

根據統計，洋基是史上第38支在開季前60場中，贏得42勝的球隊，也是第16支在前60場比賽中獲得44勝的球隊。此外排除1995年大聯盟罷工以及2020年縮水賽季，洋基是有外卡規則後、第7支在前60場戰至少贏下42勝的球隊，不過前6隊僅有3隊贏下世界大賽冠軍。

戰績一路長紅，總教練布恩(Aaron Boone)也談到本季休息室氣氛：「每場都用不同的方式贏得比賽，讓我們在休息室裡建立許多信心，球員們知道，我們有很多方式來打敗對手。」本季轉戰洋基的36 歲老將卡本特(Matt Carpenter)也說到：「我喜歡每天來到球場，跟著隊友一起訓練贏得比賽勝利。」

休賽季時，洋基簽下三壘手唐納森（Josh Donaldson）、游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與捕手崔維諾（Jose Trevino），另續約一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），讓托瑞斯（Gleyber Torres）改守二壘，穩固了內野防線，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）大爆發狂轟24支全壘打；以及團隊投手防禦率僅2.81高居聯盟第一，都是洋基能打出近年最佳開局的原因。

洋基雖然現階段為聯盟最佳球隊，但他們或許即將迎來最艱難的賽程，本周起將在20天內打20場比賽，前12場分別面對太空人、光芒隊、藍鳥隊，都是季後賽競爭球隊，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）也提前向全隊信心喊話：「我認為我們是支很強的球隊，球員們相信自己有能力成為一支偉大的球隊，現在開始就是證明的時候，開季至今我們表現得很順利，希望繼續保持下去。」

太空人 罷工

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