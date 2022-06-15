MLB／王牌柯爾谷底反彈 洋基寫大聯盟21年來最佳開局

洋基今日派出當家王牌柯爾(Gerrit Cole)掛帥先發出戰光芒，揮別上一戰對雙城2.1局就挨5轟的低迷，以6局無失分的優質先發，幫助洋基以2:0奪下勝利，戰績推升到到45勝16敗，是自2001年水手隊後大聯盟最佳開局，繼續朝打破大聯盟單季最多的116勝步調邁進。

前一場對雙城被打爆，2.1局挨5轟、還讓開局前三棒「背靠背靠背」三連轟，寫下生涯最慘紀錄的柯爾，今天重拾王牌本色，主投6局無失分，外加送出7張老K封鎖光芒，僅在第6局遇上亂流被攻佔滿壘，但成功讓對手打出雙殺打解危，牛棚也接力守成，拿下本季第6勝，防禦率降至3.33。

柯爾成功繳出反彈表現，歸功於修正投球位置並降低卡特球使用率，全場只投了3顆，「就是攻擊好球帶四個角落，減少失投球」。

至於對面的光芒先發投手克魯伯（Corey Kluber）就沒這麼好運，遇前東家洋基雖繳出6局僅失2分的好投，且都是非自責分，可惜光芒打擊熄火苦吞敗投，教頭凱許（Kevin Cash）直言「討厭看到這樣的輸球方式」。

值得一提的是洋基代班終結者霍梅斯（Clay Holmes）第9局登板關門，雖然被敲1安仍順利奪下本季第10次救援成功，開季至今出賽28場，投了29.2局僅失1分，同時送出30張老K、ERA僅0.30，隊史第二長的連續27場出賽無失分紀錄仍是進行式，頂替查普曼(Aroldis Chapman)不只稱職且更為出色，讓隊友稱讚不已，游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）就說：「看到他出來，我們就知道比賽要結束了。」