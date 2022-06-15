MiLB／陳聖平連兩戰場雙安 張景淯本季首度先發投3局

旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平近況不錯，今天4打數2安打，連續2場比賽有雙安演出；水手隊新人聯盟投手張景淯本季首度先發僅投3局無失分，保送和觸身球各2次。

美國職棒小聯盟西雅圖水手隊新人聯盟台灣投手張景淯10日本季首度出賽，從中繼出發，今天出戰堪薩斯市皇家隊，首度先發登板。

張景淯1局上就遭遇亂流，1出局後被擊出二壘安打，儘管三振下一棒打者，但又投出保送，隨後跑者盜壘失誤，有驚無險度過首局。

張景淯2局上控球再度出現狀況，單局投出2個觸身球保送，且被敲出安打，關鍵時刻讓打者擊成內野滾地球，化解危機。

面對3局上首名打者，張景淯再度投出保送，所幸接下來靠著2次三振和飛球，拿下出局數。

張景淯此役僅投3局儘管無失分，被敲2安，但控球並不理想，保送和觸身球各2次，另有3次三振，球隊最終以6比1勝出。

另外，亞利桑那響尾蛇1A今天與奧克蘭運動家1A交手，陳聖平先發擔任開路先鋒，守二壘。

陳聖平在第5、8局都敲出安打，單場4打數2安打，獲得1次保送，吞下1次三振，響尾蛇終場以4比5吞敗。