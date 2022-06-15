快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／紅雀米克拉斯差1好球無安打 張育成是海盜少數上壘者

中央社／ 洛杉磯14日專電
米克拉斯只差1顆好球或是幾英寸的距離，就可以成為紅雀隊史第10位投出無安打比賽的投手，退場後揮帽向歡呼的球迷致意。 路透社
米克拉斯只差1顆好球或是幾英寸的距離，就可以成為紅雀隊史第10位投出無安打比賽的投手，退場後揮帽向歡呼的球迷致意。 路透社

匹茲堡海盜今天雙重賽第二戰遭到聖路易紅雀投手米克拉斯（Miles Mikolas）封鎖，9局兩出局才敲出唯一安打，逃過無安打比賽的命運。海盜打者張育成雖然吞下2次三振，不過選到一次保送，是全隊少數能站上壘包的球員。

擁有旅日經驗的米克拉斯今天在紅雀主場先發，整場比賽壓制對手，讓海盜安打數一路掛零，到9局下2人出局、球數2好2壞的情況，才被海盜打者米契爾（Cal Mitchell）敲出安打。

這支安打正好越過中外野手貝德（Harrison Bader）頭上，他跳起來沒能接到，球落地之後彈跳越過全壘打牆，形成規則上的二壘安打。

米克拉斯只差1顆好球或是幾英寸的距離，就可以成為紅雀隊史第10位投出無安打比賽的投手。他被敲安打之後退場，獲得主場觀眾的起立鼓掌。他這場比賽共用129球投8.2局，僅在4局上因隊友失誤造成唯一失分，最終8.2局1安打的優質表現，助紅雀以9比1擊敗海盜。

米克拉斯2015年到2017年球季效力日本職棒巨人隊，曾經拿下中央聯盟勝率王、三振王。2018年重回大聯盟，單季18勝奪下國家聯盟勝投王。

海盜今天與紅雀雙重賽，午場1比3輸球，晚場1比9敗仗，台灣打者張育成午間3打數2安打，包括本季首轟；晚間張育成繼續排上先發，但與隊友一樣受到米克拉斯封鎖，2打數吞下2次三振，另有一次四壞保送。

海盜 紅雀

延伸閱讀

MLB／張育成相隔254天再開砲 海盜隊史台將第一轟

MLB／張育成轉戰海盜首轟 本季首次單場2安打

MLB／海盜5：0打到輸 張育成高級美技後上演低級失誤

MLB／坐著也能傳出導彈級美技 張育成攻占大聯盟版面

相關新聞

MLB／張育成相隔254天再開砲 海盜隊史台將第一轟

海盜隊台灣好手張育成終於開轟，今天在與紅雀隊的雙重賽第1場，張育成在7局上從中繼投手卡布雷拉（Genesis Cabre...

MLB／MVP大戰！大谷連9場安打輸給道奇貝茲開轟

天使隊與道奇隊之戰有5名MVP在場、1MVP板凳，大谷翔平延續個人好手感，在第4局敲出安打，延續個人連9場敲安，卻是天使...

MLB／大谷翔平延長合約瞄準薛則年均薪 外媒稱天使猶豫了

大谷翔平今年球季結束後將取得薪資仲裁資格、明年結束就是自由球員，身兼投打的他，合約等級自然受到矚目，知名記者羅森索（Ke...

MLB／王牌柯爾谷底反彈 洋基寫大聯盟21年來最佳開局

洋基今日派出當家王牌柯爾(Gerrit Cole)掛帥先發出戰光芒，揮別上一戰對雙城2.1局就挨5轟的低迷，以6局無失分的優質先發，幫助洋基以2:0奪下勝利，戰績推升到到45勝16敗，是自2001年水

MLB／還無法揮棒！ 教士小塔提斯手腕傷勢恢復不如預期

期待小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在6月回歸的球迷要失望了，教士隊更新傷情，他季前因手腕骨折動刀後，復健至今仍無法揮棒，復出日期恐怕得再推遲。 教士原本預期小塔提斯能在6月底回

MLB／穩坐國聯龍頭寶座 大都會塞揚雙王牌將陸續回歸

大都會本季戰績脫胎換骨，長期霸佔國聯第一，如今更傳來好消息，躺在傷兵名單的塞揚雙王牌薛則(Max Scherzer)與狄葛隆（Jacob deGrom）復原狀況佳，有望在2個月內陸續歸隊，迎來「宇宙大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。