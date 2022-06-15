MLB／紅雀米克拉斯差1好球無安打 張育成是海盜少數上壘者

匹茲堡海盜今天雙重賽第二戰遭到聖路易紅雀投手米克拉斯（Miles Mikolas）封鎖，9局兩出局才敲出唯一安打，逃過無安打比賽的命運。海盜打者張育成雖然吞下2次三振，不過選到一次保送，是全隊少數能站上壘包的球員。

擁有旅日經驗的米克拉斯今天在紅雀主場先發，整場比賽壓制對手，讓海盜安打數一路掛零，到9局下2人出局、球數2好2壞的情況，才被海盜打者米契爾（Cal Mitchell）敲出安打。

這支安打正好越過中外野手貝德（Harrison Bader）頭上，他跳起來沒能接到，球落地之後彈跳越過全壘打牆，形成規則上的二壘安打。

米克拉斯只差1顆好球或是幾英寸的距離，就可以成為紅雀隊史第10位投出無安打比賽的投手。他被敲安打之後退場，獲得主場觀眾的起立鼓掌。他這場比賽共用129球投8.2局，僅在4局上因隊友失誤造成唯一失分，最終8.2局1安打的優質表現，助紅雀以9比1擊敗海盜。

Miles Mikolas loses a no hitter with two strikes in the 9th inning pic.twitter.com/GuPSZSAt8v — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年6月15日

米克拉斯2015年到2017年球季效力日本職棒巨人隊，曾經拿下中央聯盟勝率王、三振王。2018年重回大聯盟，單季18勝奪下國家聯盟勝投王。

海盜今天與紅雀雙重賽，午場1比3輸球，晚場1比9敗仗，台灣打者張育成午間3打數2安打，包括本季首轟；晚間張育成繼續排上先發，但與隊友一樣受到米克拉斯封鎖，2打數吞下2次三振，另有一次四壞保送。