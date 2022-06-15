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MLB／還無法揮棒！ 教士小塔提斯手腕傷勢恢復不如預期

聯合新聞網／ 綜合報導
小塔提斯手腕骨折恢復不如預期。 路透社
小塔提斯手腕骨折恢復不如預期。 路透社

期待小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在6月回歸的球迷要失望了，教士隊更新傷情，他季前因手腕骨折動刀後，復健至今仍無法揮棒，復出日期恐怕得再推遲。

教士原本預期小塔提斯能在6月底回歸，但根據《San Diego Union-Tribune》報導，他近期接受手腕斷層掃描發現復原程度不如預期，教士隊總經理普瑞勒（AJ Preller）也進一步表示，他還無法進行揮棒訓練，歸隊沒有時間表，但將從逐月觀察改成每周追蹤。

雖然還無法進行打擊練習，但小塔提斯已開始傳接球與簡單的守備訓練，他坦言對復原進度悲喜交加，喜的是看的到進步，但無法正常訓練仍感到難過，而他也坦言復健期間期間讓他學到不少，「我不是個很有耐心的人，我想要的事情都會努力讓它發生，不過這次狀況大不同無法操之在己，我也還在適應」。

教士雖缺少了小塔提斯，但本季38勝24敗在今天之前仍與道奇隊並列國聯西區第一，小塔提斯也為隊友的表現感到驕傲，而將他視為長期資產的教士，暫時也沒有讓這名球隊門面提早復出的急迫性。

23歲的小塔提斯上賽季在130場比賽中，繳出0.282/0.364/0.611的打擊三圍，其中包含了42支全壘打，季末在年度MVP票選第3。他是在休賽季騎機車時發生事故，直到春訓時才檢查出手腕骨折，並在3月時進行了修復手術修養至今。

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