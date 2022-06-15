MLB／穩坐國聯龍頭寶座 大都會塞揚雙王牌將陸續回歸

大都會本季戰績脫胎換骨，長期霸佔國聯第一，如今更傳來好消息，躺在傷兵名單的塞揚雙王牌薛則(Max Scherzer)與狄葛隆（Jacob deGrom）復原狀況佳，有望在2個月內陸續歸隊，迎來「宇宙大都會」完全體！

薛則本季因左斜方肌拉傷，僅先發8場就進入傷兵名單，根據《ESPN》報導，若復原順利有望在6月底回歸。他將在本週五進行一場模擬賽，也對自己的近況評估表示：「我目前恢復了90%，但我仍在努力朝向100%，我們已經做了很多工作，但還有更多事情得完成。」

另一王牌狄葛隆則是春訓期間肩膀發炎，本季還未登板過，本周二已在牛棚進行傷後第四次練投，球數已來到30球，預計7月將會迎來本季初登板。

大都會本季勢如破竹，儘管缺少雙塞揚，今天之前仍以４0勝22敗傲視國聯，僅次於美聯的洋基44勝16敗。