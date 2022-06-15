MLB／柳賢振手肘動刀賽季報銷 藍鳥隊：他真的很失望

藍鳥隊柳賢振不只是表現下滑，經檢查後確定左手肘尺側副韌帶有傷，預計動刀修復，本賽季提前報銷，明年何時歸隊也還是個謎，總經理艾特金斯（Ross Atkins）說：「他真的很失望。」

根據藍鳥隊透露，柳賢振有可能要進行韌帶重建手術（Tommy John），但也可能只需要修復小部分，程度要在手術中才能確認，球隊希望他能在明年季中歸隊，不過艾特金斯也說：「復健跟復原狀況，每個人都不同，只是如果只是修復小部分，就會比較快。」

柳賢振並沒有哪個時間點突然受傷，球隊評估應該是韌帶持續發炎或部分撕裂，導致慢性受傷，好不容易在5月找回投球狀況，但6月首戰4局失3分之後，被放進傷兵名單。

「他非常失望。」艾特金斯說：「他好不容易找到比賽感覺，想要繼續拚，他是個很專業而且非常堅強的球員，但他還是對於無法幫助到團隊而感到失望。」

這是柳賢振與藍鳥隊簽下4年合約後的第3年，第一年遇到疫情縮水賽季，柳賢振繳出12場先發、防禦率2.69的王牌成績，也在塞揚獎票選排第三，而目前在藍鳥隊累積先發49場，拿下21勝12敗，防禦率4.07。