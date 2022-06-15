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MLB／大谷翔平延長合約價位 瞄準薛則年均最高薪紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
知名記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，大谷在春訓談過延長合約，只是天使隊對大谷的史上年均最高薪身價猶豫了。 路透社
知名記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，大谷在春訓談過延長合約，只是天使隊對大谷的史上年均最高薪身價猶豫了。 路透社

大谷翔平今年球季結束後將取得薪資仲裁資格、明年結束就是自由球員，身兼投打的他，合約等級自然受到矚目，知名記者羅森索（Ken Rosenthal）更爆料，大谷在春訓談過延長合約，只是天使隊對大谷的史上年均最高薪身價猶豫了。

去年11月就有消息指出，大谷翔平的經紀人巴列羅（Nez Balelo）與天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）洽談延長合約，事後更傳出大谷有意出走，只是被雙方否認。

羅森索在「The Athletic」報導中談到當時談判細節，天使隊認知到，要以延長合約留住大谷，需要提出破新高的年均最高薪，超越去年底薛則（Max Scherzer）與大都會隊簽下的平均年薪4333萬美元合約。

羅森索也指出，根據消息來源透露，天使隊目前沒有打算簽下這筆大約，也就代表大谷翔平很可能會到自由球員市場去尋找新合約。

報導中分析，天使隊很想留下大谷翔平，但也對簽下巨型合約同樣抱持擔憂，因為隊上已有楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon）兩筆大約，若再加上大谷，天使隊光是這3人一年就要佔據至少1.2億美元的薪資，還要延續4年。

天使 大谷翔平 自由球員

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