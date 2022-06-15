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MLB／張育成相隔254天再開砲 海盜隊史台將第一轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成在7局上從中繼投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）手中敲出陽春砲，本季首轟終於出爐。 美聯社
張育成在7局上從中繼投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）手中敲出陽春砲，本季首轟終於出爐。 美聯社

海盜隊台灣好手張育成終於開轟，今天在與紅雀隊的雙重賽第1場，張育成在7局上從中繼投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）手中敲出陽春砲，本季首轟終於出爐，不過海盜隊也僅此1分進帳，以1：3輸球吞下8連敗。

張育成今天先發第7棒、二壘手，2局下的首打席敲出游擊滾地球形成雙殺，不過5局上先敲出中外野安打，延續連兩場敲安，7局上面對左投卡布雷拉投出的89.8哩變速球，一棒掃出中外野全壘打牆，也為海盜隊打破鴨蛋。

這發全壘打不僅是張育成本季首轟，也是海盜隊史台灣球員首轟，擊球初速為107.3英哩，飛行距離416英呎，距離張育成上次在大聯盟開轟已是254天前，2021年效力守護者隊時，在10月3日對戰遊騎兵的比賽中敲出。

張育成總計3打數2安打，1打點、1得分作收，本季打擊率上升到1成47，只是海盜隊全場只得這一分，紅雀隊史密特（Paul Goldschmidt）一人包辦3分打點，3局下一發兩分砲加上4局下滾地推進。

張育成 海盜

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