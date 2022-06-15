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MLB／張育成轉戰海盜首轟 本季首次單場2安打

中央社／ 洛杉磯14日專電
張育成走出低潮，今天在客場對聖路易紅雀，7局敲出轉戰海盜之後第一支全壘打，攻下全隊唯一分數，也是本季首次單場2安打。 美聯社
張育成走出低潮，今天在客場對聖路易紅雀，7局敲出轉戰海盜之後第一支全壘打，攻下全隊唯一分數，也是本季首次單場2安打。 美聯社

棒球好手張育成走出低潮，今天在客場對聖路易紅雀，7局敲出轉戰海盜之後第一支全壘打，攻下全隊唯一分數，也是本季首次單場2安打。

匹茲堡海盜與聖路易紅雀今天雙重賽，午場海盜團隊4次失誤，游擊手卡斯蒂約（Diego Castillo）3次傳球失誤、一壘手沃格巴克（Daniel Vogelbach）滾地球漏接，終場1比3輸球。

張育成在這場比賽擔任先發第7棒、二壘手，守備沒有失誤，3個打數敲出2支安打，除了7局陽春全壘打，5局中外野方向的滾地一壘安打，2局雙殺打。

張育成在7局上面對紅雀後援投手卡布瑞拉（Genesis Cabrera），選掉第一顆外角偏低的96英里（154公里）快速球之後，鎖定中間位置89英里（143公里）變速球揮棒，把球送出中外野牆外。

張育成本季第34打數敲出第一支全壘打，擊球初速107.3英里、距離416英尺。加上去年球季9轟、2019年1轟，大聯盟生涯累計11轟，持續推高台灣球員在大聯盟的最多轟紀錄。

這場比賽也是張育成今年出賽13場以來，首次在一場比賽內敲出2支安打，累計34打數5支安打，打擊率從賽前的0.097上升到0.147。

張育成5月底加入海盜之後，攻守逐漸進入狀況。昨天對紅雀系列賽首戰，他敲出安打之外，二壘守備時飛身攔下滾地球，坐在地上把球傳向一壘，影片登上美國職棒大聯盟MLB的官方社群帳號。

張育成 海盜

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