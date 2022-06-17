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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平先發六局無失分助隊打敗水手

聯合新聞網／ 整理
天使大谷翔平先發六局無失分，助隊打敗水手。 法新社
天使大谷翔平先發六局無失分，助隊打敗水手。 法新社

MLB今日戰績表

運動家 4：3 紅襪

教士 6：4 小熊

金鶯 10：2 藍鳥

守護者 4：2 洛磯

費城人 10：1 國民

光芒 1：2 洋基

釀酒人 4：5 大都會

遊騎兵 3：1 老虎

天使 4：1 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 費城人 vs. 國民

02:20 勇士 vs. 小熊

06:05 光芒 vs. 金鶯

06:40 釀酒人 vs. 紅人

07:05 費城人 vs. 國民(雙重戰)

07:05 巨人 vs. 海盜

07:07 洋基 vs. 藍鳥(緯來體育台、愛爾達體育2台)

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:10 紅雀 vs. 紅襪

07:10 遊騎兵 vs. 老虎

08:10 白襪 vs. 太空人

08:40 教士 vs. 洛磯

09:40 皇家 vs. 運動家

09:40 雙城 vs. 響尾

10:10 天使 vs. 水手(華視)

10:10 守護者 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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