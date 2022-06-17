MLB／今日戰績表 天使大谷翔平先發六局無失分助隊打敗水手

擁有傲視群雄戰績的洋基，今天在主場與光芒進行3連戰最終戰，比賽進行到9局下雙方仍戰成1比1平手，1人出局後洋基靠著明星一壘手瑞佐(Anthony Rizzo) 敲出再見全壘打，終場以2比1擊敗光芒，不

2022-06-17 13:29