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MLB／今日戰績表 勇士萊利雙響砲助隊宰國民拉出14連勝

聯合新聞網／ 整理
勇士萊利雙響砲助隊宰國民拉出14連勝。 路透
勇士萊利雙響砲助隊宰國民拉出14連勝。 路透

MLB今日戰績表

馬林魚 1：3 費城人

白襪 13：0 老虎

太空人 9：2 遊騎兵

紅人 4：7 響尾

皇家 3：2 巨人

雙城 5：0 水手

勇士 8：2 國民

光芒 3：4 洋基

金鶯 6：7（10局） 藍鳥

釀酒人 10：2 大都會

運動家 1：10 紅襪

海盜 6：4 紅雀

教士 19：5 小熊

守護者 7：5 洛磯

天使 1：4 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:35 運動家 vs. 紅襪

02:25 教士 vs. 小熊

03:07 金鶯 vs. 藍鳥

03:10 守護者 vs. 洛磯

07:05 費城人 vs. 國民

07:05 光芒 vs. 洋基

07:10 釀酒人 vs. 大都會

07:10 遊騎兵 vs. 老虎

10:10 天使 vs. 水手(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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