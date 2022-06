MLB／45轟期間未出現一次雙殺 巴克斯頓用腳程寫驚人紀錄

根據大聯盟官網統計,雙城明星中外野手巴克斯頓(Byron Buxton)創下一項驚人紀錄,他連同今天敲出本季第18轟,據在近3季打出45發全壘打的期間,沒有擊出過任何一次雙殺打,這已打破老將卡本特(Matt Carpenter)兩次雙殺之間43轟紀錄。

巴克斯頓已經連續123場比賽沒有擊出雙殺,上一次雙殺要追溯至2020年8月18日,事實上當天他還單場兩次雙殺,他在2020年9月7日敲出他最後一次雙殺後的第一支全壘打,如今他已經賞了45轟,在下一支雙殺出現以前,紀錄都仍持續在推進。

這項紀錄先前是由卡本特所寫下,卡本特兩次雙殺分別在2017年9月9日和2019年4月14日,這段時間他一共敲出43轟。

巴克斯頓靠著快速腳程,生涯538場比賽只有敲出10次雙殺。

Byron Buxton is doing that thing where he mashes everything he sees again pic.twitter.com/oExjTU5Lxb