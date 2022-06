MLB／「火箭人」之子總笑說就是今天 17打席後生涯首安出爐

「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)之子寇迪(Kody Clemens)日前迎來大聯盟生涯首秀,在歷經17個打席沒有敲出安打後,終於在今天出現生涯首安。

現年26歲的寇迪目前效力老虎,在今天對上白襪的比賽中,他擔任先發第8棒,在第二局首打席就敲出一支界在一、二壘後方的穿越安打,隨後他還跑回該局老虎的超前分,助球隊暫時以3比2領先,雖然老虎最終仍以5比9不敵白襪,但「火箭人」之子終於贏來生涯首安。

寇迪擊出安打站上一壘貌似也鬆了一口氣,同時舉起雙手和休息室的隊友慶祝,主場球迷也替他鼓掌,賽後老虎主帥辛區(A.J. Hinch)表示隊友賽前都不斷給與寇迪鼓勵和支持,「寇迪有著很好的打球態度,我知道他很著急生涯首安都還不出現,但他仍然裝作沒事,我會故意問他,『你今天是不是應該要做什麼了呀?』他就會笑著回我說,『當然,就是今天了!』,我覺得他有著和別人很不一樣的心態,這樣很棒。」

26歲的寇迪在2018年業餘選秀第三輪被老虎挑中,直到今年台灣時間6月2日他才等到生涯首秀,當天坐擁7座塞揚獎的克萊門斯也有來到現場觀賽,賽後兩人還開心互動,寇迪甚至吐槽老爸根本對打擊一竅不通。

There it is! @kodyclem's first hit in The Show! 👏 pic.twitter.com/f4p4gXvsBi