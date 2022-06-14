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MLB／「火箭人」之子總笑說就是今天 17打席後生涯首安出爐
「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子寇迪（Kody Clemens）日前迎來大聯盟生涯首秀，在歷經17個打席沒有敲出安打後，終於在今天出現生涯首安。
現年26歲的寇迪目前效力老虎，在今天對上白襪的比賽中，他擔任先發第8棒，在第二局首打席就敲出一支界在一、二壘後方的穿越安打，隨後他還跑回該局老虎的超前分，助球隊暫時以3比2領先，雖然老虎最終仍以5比9不敵白襪，但「火箭人」之子終於贏來生涯首安。
寇迪擊出安打站上一壘貌似也鬆了一口氣，同時舉起雙手和休息室的隊友慶祝，主場球迷也替他鼓掌，賽後老虎主帥辛區（A.J. Hinch）表示隊友賽前都不斷給與寇迪鼓勵和支持，「寇迪有著很好的打球態度，我知道他很著急生涯首安都還不出現，但他仍然裝作沒事，我會故意問他，『你今天是不是應該要做什麼了呀？』他就會笑著回我說，『當然，就是今天了！』，我覺得他有著和別人很不一樣的心態，這樣很棒。」
26歲的寇迪在2018年業餘選秀第三輪被老虎挑中，直到今年台灣時間6月2日他才等到生涯首秀，當天坐擁7座塞揚獎的克萊門斯也有來到現場觀賽，賽後兩人還開心互動，寇迪甚至吐槽老爸根本對打擊一竅不通。
There it is! @kodyclem's first hit in The Show! 👏 pic.twitter.com/f4p4gXvsBi— MLB (@MLB) June 13, 2022
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