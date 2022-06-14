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MLB／龍捲風來襲達比修賽前照常熱身 美媒盛讚「有紀律」
教士和小熊今天交手因雷雨來襲而延後開打，當每位選手和工作人員賽前都在屋簷下躲雨時，唯有達比修有仍風雨無阻地在球場內進行熱身，讓外媒大讚他對比賽的紀律和投入。
由於暴風雨通過芝加哥，賽前甚至還發布龍捲風警報，教士和小熊的比賽只能延後開打，原定今天要先發的日籍強投達比修有，賽前仍不受風雨影響地在場中央暖身，直到雨勢增強後他才被迫和其他隊友一起在屋簷下等待雨停。
外媒對此盛讚達比修有是個自律的球員，不會讓任何外力來打亂他比賽前熱身的節奏。達比修有在此役最終主投8局僅失1分、被敲5支安打、飆出7K，拿下本季第5勝，並助教士在和小熊的系列賽旗開得勝。
Yu Darvish is the only one in Chicago not taking shelter. pic.twitter.com/4RilXC05Pg— Kevin Acee (@sdutKevinAcee) 2022年6月13日
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