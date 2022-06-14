MLB／暖爆！小球迷場邊舉牌揪拍抖音 瓦托真的來了
紅人隊38歲的神主牌級球星瓦托（Joey Votto），今年3月才投入社群網站，勇敢放飛自我、如同解放日記般的內容，火速吸引球迷關注，今天在比賽場邊更上演溫馨逗趣的一幕，面對小球迷約拍抖音，超認真給予回應。
紅人今天來到客場出戰響尾蛇隊，賽前有一對看似兄妹檔的小球迷高舉標語，寫著「瓦托，你能跟我一起拍抖音嗎？」成功吸引到瓦托視線，他走上前陪小球迷拍了一段影片，在哥哥以手機掌鏡下，與小女孩一起來回跳了Griddy Dance。
小女孩的抖音帳號為「jeanjeanparks1」，她與瓦托所拍攝的影片已經上線，瓦托的親民被讚爆，有人留言：「就算他是加拿大人，他還是美國國寶」、「怎能不愛瓦托？」
瓦托過去是社群網站絕緣體，活到38歲、打了16年大聯盟，直到今年3月才開設IG、抖音帳號，而他當時表示，不希望因為社群網站分心，影響自己的場上表現，「如果我能找到方法，確保好處多於壞處，我想我可以樂在其中。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言