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MLB／暖爆！小球迷場邊舉牌揪拍抖音 瓦托真的來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
瓦托（Joey Votto）（右）。 美聯社
瓦托（Joey Votto）（右）。 美聯社

紅人隊38歲的神主牌級球星瓦托（Joey Votto），今年3月才投入社群網站，勇敢放飛自我、如同解放日記般的內容，火速吸引球迷關注，今天在比賽場邊更上演溫馨逗趣的一幕，面對小球迷約拍抖音，超認真給予回應。

紅人今天來到客場出戰響尾蛇隊，賽前有一對看似兄妹檔的小球迷高舉標語，寫著「瓦托，你能跟我一起拍抖音嗎？」成功吸引到瓦托視線，他走上前陪小球迷拍了一段影片，在哥哥以手機掌鏡下，與小女孩一起來回跳了Griddy Dance。

小女孩的抖音帳號為「jeanjeanparks1」，她與瓦托所拍攝的影片已經上線，瓦托的親民被讚爆，有人留言：「就算他是加拿大人，他還是美國國寶」、「怎能不愛瓦托？」

瓦托過去是社群網站絕緣體，活到38歲、打了16年大聯盟，直到今年3月才開設IG、抖音帳號，而他當時表示，不希望因為社群網站分心，影響自己的場上表現，「如果我能找到方法，確保好處多於壞處，我想我可以樂在其中。」

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