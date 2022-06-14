MLB／張育成敲安 守備美技影片登MLB官方IG

效力美國職業棒球大聯盟MLB匹茲堡海盜隊台灣好手張育成今天出戰聖路易紅雀，3打數1安打，5局下秀守備美技，影片還登上大聯盟官方IG，但球隊最終遭逆轉，以5比7輸球。

張育成6月8日擺脫開季19打數無安打陰霾，個人本季首安、首打點出爐後，隔場比賽也敲安，但近2場比賽打擊都繳白卷，海盜隊今天客場出戰紅雀隊，張育成先發第9棒、守二壘。

海盜隊卡斯蒂約（Diego Castillo）2局上轟出陽春砲，幫助球隊先馳得點，張育成3局上首次上場打擊，擊成中外野平飛球遭到接殺。

張育成5局上率先敲出安打後，開啟球隊另一波攻勢，除了跑回球隊第2分外，隊友查維斯（MichaelChavis）敲3分砲，助海盜隊單局進帳4分。

張育成此役不僅有安打表現，5局下守備也有美技演出，紅雀隊克尼茲納（Andrew Knizner）擊出二壘方向滾地球後，張育成展現寬廣的守備範圍，接球後坐在地上將球平穩地傳向一壘，成功沒收對手1支安打，精彩表現的影片也登上MLB官方Instagram。

張育成第6局再度上場，擊出飛球出局，此役3打數1安打，儘管守備有美技表現，但8局下也出現1次守備失誤。

紅雀隊6局下展開反攻，單局灌進5分，包括卡爾森（Dylan Carlson）3分打點全壘打，隨後在第7、8局同樣有分數進帳，海盜隊後續未能再添得分數，最終以5比7落敗。

紅雀隊第3任投手加耶哥斯（Giovanny Gallegos）中繼1局無失分，沒被敲出任何安打，送出1次三振，拿下個人本季第2勝。