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MLB／海盜5：0打到輸 張育成高級美技後上演低級失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成。 中央社
張育成。 中央社

第5局才剛上演超級美技，張育成在第8局用低級失誤還了回去，所屬的海盜隊此役從5：0領先打到5：7輸給紅雀隊，張育成賽後掀起的負評在網路上炸鍋。

海盜今天出戰紅雀隊，張育成擔任先發二壘手、第9棒出賽，3打數敲出1安打、跑回1分，9局下、兩出局時輪到他的棒次遭代打換掉；他此役的守備更搶戲，第5局才剛刷一波佳評如潮，第8局馬上賠上離譜失誤。

張育成先在第5局上演5星級美技，面對基茲納（Andrew Knizner）掃出的中間方向滾地球，張育成越區已到中外野草皮上攔下這球，他坐著傳向一壘，又快又準不落地進入一壘手手套，導彈級的美技迅速攻占大聯盟版面。

紅雀的反撲從第6局展開，單局灌進5分追平，包括卡爾森（Dylan Carlson）的三分砲，第7局史密特（Paul Goldschmidt）敲超前陽春砲，接著就是對張育成如同災難般的第8局。

卡爾森先敲二壘打，基茲納執行短打推進，補位一壘的張育成，面對這記簡單的接球卻漏掉，讓卡爾森跑回這1分、基茲納進占二壘，紅雀攻下第7分，網路反應也瞬間炸鍋。

張育成今年在守護者隊打出低迷開季，轉戰海盜後表現也一直未能提升，先前已有不少海盜球迷不解為何要找來他，5局的精彩守備才剛出現一波好評，DK Pittsburgh Sports的海盜隨隊記者史圖姆夫（Alex Stumpf）留言盛讚：「我要跟我的孩子說，我看過張育成的這場比賽」，第8局的失誤馬上再被洗一波留言揶揄：「一日一育成」、「育成又變回育成了」。

張育成 海盜 紅雀

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