MiLB／宋文華確診後復出 遭下放至新人聯盟打復健賽
效力教士高階1A的台灣投手宋文華，在5月底確診後，今被移出傷兵名單，球隊暫時將他放到新人聯盟。
25歲的宋文華今年是旅美第4個球季，開季從3A出發一共出賽4場、6局防禦率1.50，5月初遭下放至高階1A韋恩堡錫帽（Fort Wayne TinCaps），至今出賽7場、7.2局防禦率2.35。
上個月底教士將他放入7天傷兵名單，隨後宋文華透過臉書公開確診，也向球迷報平安，今天球團宣布將宋文華下放到新人聯盟，預計要讓他透過復健賽調整身手。
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