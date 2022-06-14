MLB／坐著也能傳出導彈級美技 張育成攻占大聯盟版面

海盜隊台灣內野手張育成的超美技，登上大聯盟版面，今天上演坐傳導彈的精彩好球，抓下這個出局數後，他的臉上也溢滿招牌笑容，倒在地上高舉右手振奮。

海盜今天出戰紅雀隊，張育成擔任先發二壘手、第9棒出賽，第5局上演5星級美技，面對基茲納（Andrew Knizner）掃出的中間方向滾地球，張育成越區已到中外野草皮上攔下這球，他坐著傳向一壘，又快又準不落地進入一壘手手套。

這一球迅速攻占大聯盟推特、IG版面，包括The Athletic在內的幾個體育媒體推特也都轉貼，大聯盟引用俚語「the seat of his pants（憑直覺）」，雙關形容這記確實是坐著傳出的超美技。

轉播球評驚呆，「在開玩笑嗎？在那裡傳出這樣的球？」以「導彈」形容這又快又轉的一記傳球；Talkin’ Baseball推特則使用「火箭彈」讚歎這一球。